Лукашенко во время визита в Зимбабве получил в подарок чучело льва

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагве подарил коллеге из Белоруссии Александру Лукашенко льва. Снимки с мероприятия появились в Сети.
Согласно полученной информации, белорусский лидер посетил африканскую страну. Ему в Зимбабве подарили чучело льва.
Лукашенко также приехал на встречу с подарком. Он передал Эммерсону Мнангагве трактор для личного хозяйства.
Ранее появились кадры прибытия Лукашенко в африканскую страну. Местные жители встретили главу государства песнями и плясками. Также они поприветствовали политика аплодисментами.