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Лукашенко во время визита в Зимбабве получил в подарок чучело льва

Политика
Лукашенко во время визита в Зимбабве получил в подарок чучело льва

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагве подарил коллеге из Белоруссии Александру Лукашенко льва. Снимки с мероприятия появились в Сети.

Согласно полученной информации, белорусский лидер посетил африканскую страну. Ему в Зимбабве подарили чучело льва.

Лукашенко также приехал на встречу с подарком. Он передал Эммерсону Мнангагве трактор для личного хозяйства.

Ранее появились кадры прибытия Лукашенко в африканскую страну. Местные жители встретили главу государства песнями и плясками. Также они поприветствовали политика аплодисментами.
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