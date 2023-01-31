Под Красноярском женщина задушила сына, устав от его пьянства

Правоохранители раскрыли убийство в Канском районе Красноярского края. По подозрению в расправе задержана 42-летняя женщина. На время следствия она будет находиться под арестом.
В региональном СУ СКР рассказали, что погибшим является 22-летний мужчина. У него было пристрастие к спиртным напиткам. Именно ненависть к сыну на почве алкоголизма и могла толкнуть женщину на убийство.
Ночью фигурантка дождалась, пока потерпевший уснет. Она надела ему на голову пакет и задушила. Затем она отнесла труп к соседнему дому и спрятала в подвале.