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Под Красноярском женщина задушила сына, устав от его пьянства

Происшествия
Под Красноярском женщина задушила сына, устав от его пьянства

Правоохранители раскрыли убийство в Канском районе Красноярского края. По подозрению в расправе задержана 42-летняя женщина. На время следствия она будет находиться под арестом.

В региональном СУ СКР рассказали, что погибшим является 22-летний мужчина. У него было пристрастие к спиртным напиткам. Именно ненависть к сыну на почве алкоголизма и могла толкнуть женщину на убийство.

Ночью фигурантка дождалась, пока потерпевший уснет. Она надела ему на голову пакет и задушила. Затем она отнесла труп к соседнему дому и спрятала в подвале.
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