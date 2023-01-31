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Грандиозный концерт «наРОДНЫЕ песни» состоится в Петербурге 11 февраля

Шоу-бизнес
Грандиозный концерт «наРОДНЫЕ песни» состоится в Петербурге 11 февраля

Масштабный концерт «наРОДНЫЕ песни» пройдет в петербургском БКЗ «Октябрьский» 11 февраля. Гостей мероприятия ждут шлягеры, которым хочется подпевать.

Грандиозное событие будет включать вручение музыкальной премии «наРОДНЫЕ песни — 2. Шлягер года — 2023». По словам организаторов, аналогов этому концерту нет на всем постсоветском пространстве.

Гости мероприятия услышат 45 лучших композиций. Сюда войдут безоговорочные шлягеры советской и современной эстрады и шансона, новые хиты, которые уже ротируют на радио и ТВ, а также новинки, отобранные главными звездами концерта.

Участниками «наРОДНЫХ песен» станут Татьяна Буланова, Игорь Наджиев, Сергей Рогожин, АФИНА, Марина Капуро, Ольга Алмазова, Михаил Барский и другие артисты. Кроме того, шлягеры исполнят десять детских коллективов со всей страны. Ведущим грандиозного шоу выступит Николай Орловский.

Мероприятие начнется 11 февраля в 18:00. Концерт будет идти четыре часа с антрактом.

Посмотреть шоу можно будет не только в БКЗ «Октябрьский», но и в прямом эфире. Трансляцию будет вести канал «Теледом» с участием зрителей.
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