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Гроб с телом усопшего доставили на кладбище в Волгограде в маршрутке

Общество

В Волгограде гроб с телом покойника отвезли на кладбище в маршрутке. Управление областного Роспотребнадзора вынесло предостережение индивидуальному предпринимателю, оказывающему ритуальные услуги, и водителю маршрутного такси.

Гроб с телом усопшего доставили на кладбище в Волгограде в маршрутке

Основанием для мер реагирования надзорного ведомства стала информация в социальных сетях о том, что гроб с телом покойного привезли на кладбище не на катафалке, а в маршрутке №29С, сообщает «Волгоградская правда».

Роспотребнадзор провел проверку и отреагировало на инцидент вынесением соответствующих предостережений ритуальной службе и перевозчикам. Дело в том, что перевозка умершего к месту захоронения общественным транспортом нарушает санитарное законодательство.
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