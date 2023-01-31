Гроб с телом усопшего доставили на кладбище в Волгограде в маршрутке

В Волгограде гроб с телом покойника отвезли на кладбище в маршрутке. Управление областного Роспотребнадзора вынесло предостережение индивидуальному предпринимателю, оказывающему ритуальные услуги, и водителю маршрутного такси.
Основанием для мер реагирования надзорного ведомства стала информация в социальных сетях о том, что гроб с телом покойного привезли на кладбище не на катафалке, а в маршрутке №29С, сообщает «Волгоградская правда».
Роспотребнадзор провел проверку и отреагировало на инцидент вынесением соответствующих предостережений ритуальной службе и перевозчикам. Дело в том, что перевозка умершего к месту захоронения общественным транспортом нарушает санитарное законодательство.