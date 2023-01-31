Сотрудники силовых структур РФ за январь предотвратили семь терактов в Запорожской области

Силовые структуры РФ предотвратили семь террористических актов в Запорожской области за январь. Помимо этого, специалистами были выявлены 18 схронов с оружием. Об этом рассказал журналистам начальник отдела военной полиции по региону.
По его словам, сотрудники ведомства выполняют задачи при поддержке подразделений МВД и Росгвардии. Силовики оснащены необходимой техникой, в том числе бронированной, и вооружением для защиты мирных жителей. Специалисты продолжают вести мероприятия, направленные на пресечение незаконной деятельности.