Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
Украинские войска, несмотря на большие объемы западной военной помощи, сталкиваются с дефицитом оружия. Как заявил в эфире канала «Россия 1» советник врио главы ДНР Ян Гагин, солдаты ВС РФ часто встречают в руках у пленных украинских военных устаревшие образцы, которые, возможно, прошли еще Афганскую войну. Чиновник предположил, что новые виды оружия и техники Киев может беречь для контрнаступления, однако очень многое всплывает и на черных рынках, куда украинские коррупционеры активно сбывают получаемые грузы по «приемлемым ценам».
Также он сообщил, что российские подразделения в скором времени могут перерезать линии снабжения ВСУ в Бахмуте, установив контроль над трассой в сторону Часова Яра. Все это лишит украинскую группировку возможности пополнять боекомплект и получать медицинские средства.
Прежде эти сведения ранее подтвердил военкор Александр Симонов. Он заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» от Клещеевки и ранее взятого крупного опорного пункта противника развивают наступление в сторону Ивановского (Красного). Успех этой операции ускорит ликвидацию пути снабжения ВСУ межу городами Бахмут и Часов Яр.
Продвижение формирований «вагнеровцев» отмечено и в самом Бахмуте. Кроме того, корреспондент сообщил, что идут бои около села Сакко и Ванцетти, куда российские бойцы смогли выйти после освобождения Благодатного к северу от Соледара.
По данным Минобороны, на Донецком направлении ВС РФ смогли вывести из строя французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar и две гаубицы — американскую М777 и советскую «Мста-Б». Кроме того, на территории ДНР уничтожены два склада боеприпасов украинских войск в районах Катериновки и Угледара.
В свою очередь, киевский режим продолжает вести огонь по мирным населенным пунктам. Как сообщается, в Луганской Народной Республике целью противника стал Стаханов, по которому выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS. В результате повреждены жилые дома и медицинское учреждение. В ДНР ударам подверглись Донецк, Зайцево, Горловка, Широкая Балка и Макеевка. На данный момент о потерях не сообщалось.