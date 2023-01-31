События в Донбассе на 15:00 31 января: угроза снабжению ВСУ в Бахмуте, развитие наступления под Соледаром

Украинские войска, несмотря на большие объемы западной военной помощи, сталкиваются с дефицитом оружия. Как заявил в эфире канала «Россия 1» советник врио главы ДНР Ян Гагин, солдаты ВС РФ часто встречают в руках у пленных украинских военных устаревшие образцы, которые, возможно, прошли еще Афганскую войну. Чиновник предположил, что новые виды оружия и техники Киев может беречь для контрнаступления, однако очень многое всплывает и на черных рынках, куда украинские коррупционеры активно сбывают получаемые грузы по «приемлемым ценам».