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Глава ОКР Поздняков призвал сборную Украины не бойкотировать ОИ-2024

Спорт
Глава ОКР Поздняков призвал сборную Украины не бойкотировать ОИ-2024

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением об участии украинских спортсменов в ОИ-2024.

Станислав Поздняков призвал сборную Украины отказаться от идеи бойкотирования парижской Олимпиады и других Игр. С соответствующим заявлением глава ОКР выступил 31 января.

«Любая попытка бойкота никогда не приводила к успеху ту страну, которая призывала к этому. Я призываю Украину отказаться от всякого рода бойкота», — подчеркнул Поздняков.

Ранее МОК допустил возможность участия российских и белорусских спортсменов в ОИ-2024 в нейтральном статусе. После этого украинские чиновники пригрозили бойкотом Игр в Париже.
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