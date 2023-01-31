Глава ОКР Поздняков призвал сборную Украины не бойкотировать ОИ-2024

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением об участии украинских спортсменов в ОИ-2024.
Станислав Поздняков призвал сборную Украины отказаться от идеи бойкотирования парижской Олимпиады и других Игр. С соответствующим заявлением глава ОКР выступил 31 января.
«Любая попытка бойкота никогда не приводила к успеху ту страну, которая призывала к этому. Я призываю Украину отказаться от всякого рода бойкота», — подчеркнул Поздняков.
Ранее МОК допустил возможность участия российских и белорусских спортсменов в ОИ-2024 в нейтральном статусе. После этого украинские чиновники пригрозили бойкотом Игр в Париже.