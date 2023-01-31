Диагноз Игоря Николаева подтвердился: не знали даже старые друзья-музыканты и соавторы песен

Не в курсе этой новости оказались и друзья Николаева. Так, поэт, музыкант, создатель и продюсер культовой группы «Моральный Кодекс» Павел Жагун, который вместе с ним написал такие хиты, как «Королевство кривых зеркал», «Там нет меня», «День рожденья» и другие, узнал о случившемся от корреспондента ФАН.