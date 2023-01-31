Диагноз Игоря Николаева подтвердился: не знали даже старые друзья-музыканты и соавторы песен

В столичную клинику из Подмосковья на автомобиле скорой помощи был доставлен композитор, автор множества шлягеров, продюсер и певец Игорь Николаев. Его госпитализировали в кадиологический центр с подозрением на инфаркт. После обследования врачи вынесли заключение, подтвердив поставленный предварительно диагноз.
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Не в курсе этой новости оказались и друзья Николаева. Так, поэт, музыкант, создатель и продюсер культовой группы «Моральный Кодекс» Павел Жагун, который вместе с ним написал такие хиты, как «Королевство кривых зеркал», «Там нет меня», «День рожденья» и другие, узнал о случившемся от корреспондента ФАН.
«Такой звонок неожиданный, я даже не знаю, что вам говорить, честно говоря. Конечно, неприятно, когда твой приятель, знакомый, друг, вдруг заболевает. Я пока не знаю, насколько это все серьезно, правда ли», — сказал известный музыкант и поэт.
Павел Жагун рассказал, что они с Игорем Николаевым поддерживает отношения уже несколько десятков лет:
«Человек коллега, друг, я даже не знаю, как еще назвать. Мы давно дружим, где-то 40 лет уже, вместе работали когда-то музыкантами».
Ранее ФАН рассказал о реакции юмориста Владимира Винокура на известие о госпитализации композитора. Пародист даже отказался верить в эту информацию и комментировать ее.