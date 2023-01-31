Неизвестные разместили на въезде в Ульяновск плакаты с рекламой наркшопа

Неустановленные злоумышленники повесили на въезде в административный центр Ульяновской области объявления, рекламирующие наркшоп. Местные жители возмущены подобной провокацией.
Как информирует сайт «Главные новости Ульяновска», на автотрассе, ведущей в Ульяновск, кто-то установил плакаты с адресом интернет-платформы, на которой реализуют наркозависимым запрещенные законодательством Российской Федерации вещества, сообщили в одном из городских пабликов неравнодушные пользователи.
Автор публикации с возмущением интересуется личностями правонарушителей, разместивших рекламу магазинов, торгующих наркотиками. В итоге жители Ульяновска обратились к представителям администрации региональной столицы с требованием как можно скорее демонтировать незаконные плакаты с автодорог.