Экипажи кораблей Северного флота спасли гражданина Франции с яхты в Атлантическом океане

Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» принял сигнал с яхты, терпящей бедствие в Атлантическом океане. На помощь пострадавшему пришел экипаж среднего танкера «Кама», сообщили в Минобороны РФ.
В сообщении ведомства отмечается, что российские военные подняли на борт гражданина Франции Лукаса Монтеу и его собаку, которые попали в шторм во время своего путешествия по Атлантике.
Известно, что французу была оказана первая медицинская помощь, после чего его доставили в ближайший морской порт. Экипаж танкера «Кама» уже получил благодарность от главкома ВМФ РФ Николая Евменова за профессионализм при оказании помощи.