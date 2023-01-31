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МИД Турции исключил ратификацию протокола по членству Швеции и Финляндии в НАТО

Политика
МИД Турции исключил ратификацию протокола по членству Швеции и Финляндии в НАТО

Турецкий парламент не ратифицирует документ по принятию Швеции и Финляндии в НАТО в случае невыполнения обязательств со стороны указанных стран, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Во время пресс-конференции дипломат отметил, что министр иностранных дел Швеции приезжал в Анкару с визитом. Руководитель внешнеполитического ведомства в рамках поездки встретился с турецкими парламентариями и партиями.

«Он услышал, что все партии одинаково заявляют, что без выполнения обязательств, принятых перед нами, ратификация протокола невозможна. Поэтому в нынешних условиях говорить об одобрении этого документа не приходится», — подчеркнул Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что процесс вступления Швеция в НАТО пришлось приостановить из-за акций с сожжением Корана.
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