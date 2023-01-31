Солист «Иванушек» Григорьев-Аполлонов рассказал о фанатах группы

В беседе с журналисткой сетевого издания kuban.aif.ru Андрей, также известный как Рыжий из «Иванушек», рассказал, что маскироваться от поклонников бесполезно — узнают везде. Вспомнил забавный эпизод, когда он сидел в самолете в темных очках, закутавшись в куртку и в кепке, натянутой на глаза. И вдруг услышал сзади: «Андрей, здравствуйте, я Вас узнала, я Ваша давняя поклонница!». На недоуменный вопрос, как же девушка смогла его узнать, она не смущаясь ответила: «По запаху!».