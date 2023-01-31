Солист «Иванушек» Григорьев-Аполлонов рассказал о фанатах группы

Уже много лет группа «Иванушки International» радует своих поклонников песнями, многие из которых стали настоящими хитами. О своих фанатах, о том, как они изменились за это время рассказал бессменный фронтмен группы Андрей Григорьев-Аполлонов.
В беседе с журналисткой сетевого издания kuban.aif.ru Андрей, также известный как Рыжий из «Иванушек», рассказал, что маскироваться от поклонников бесполезно — узнают везде. Вспомнил забавный эпизод, когда он сидел в самолете в темных очках, закутавшись в куртку и в кепке, натянутой на глаза. И вдруг услышал сзади: «Андрей, здравствуйте, я Вас узнала, я Ваша давняя поклонница!». На недоуменный вопрос, как же девушка смогла его узнать, она не смущаясь ответила: «По запаху!».
Андрей отметил, что теперь их поклонники, конечно, уже не те, что раньше, не 15-летние девочки. Теперь это большей частью взрослые, состоявшиеся мужчины и женщины. Они воспитывают на песнях «Иванушек» своих детей, и это, конечно же, очень приятно, заключил Андрей Григорьев-Аполлонов.