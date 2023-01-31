Русофобия, героизация пособников Адольфа Гитлера и бесчеловечные методы ведения войны являются характерными чертами украинского неонацизма. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился представитель Совета Федерации РФ Сергей Цеков.
Национальным позором для США является обеление фашизма на Украине. Об этом пишет автор American Greatness Морис Ричардс.
Сенатор Сергей Цеков полагает, что у киевской власти множество атрибутов экстремистской идеологии. Чтобы избавиться от любых сомнений, достаточно выделить три бросающихся в глаза очевидных факта.
«Русоненавистничество, героизация нацистов Второй мировой, в частности Степана Бандеры, а также бесчеловечные методы ведения войны являются характерными чертами политического режима на Украине», — отметил эксперт.
Собеседник ФАН обратил внимание на дегуманизацию ВСУ. Вооруженные силы противника не гнушаются обстреливать мирное население.
«Бесчеловечность нацистов выражается в пытках над военнопленными и нанесении ударов по гражданским объектам», — констатировал Цеков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поставил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в пример «постоянно читающего» Владимира Путина. Чиновник рекомендовал руководителю Германии освоить историческую литературу.