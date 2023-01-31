«Малозначительный персонаж»: политолог Джаралла оценил предложение президента Литвы «переступить красную линию»

Президент Литвы Гитанас Науседа во время интервью телеканалу LRT предложил странам Запада «переступить красную линию» ― поставить Украине истребители и дальнобойные ракеты. При этом, литовский лидер отметил, что очень важно оказывать «существенную военную помощь», чтобы «не промедлить» и «не опоздать».
Политолог Владимир Джаралла считает, что слова Гитанаса Науседы не играют большой роли, несмотря на его желание усилить конфликт между Россией и странами Запада. Соответствующим мнением он поделился во время беседы с корреспондентом ФАН.
«Забавный он персонаж, президент Науседа: раздувает щеки и изрекает очень страшные слова, которые сотрясают воздух. Ведь для того, чтобы этому придать значение, нужно иметь соответствующий политический вес. А реальное значение Науседы иллюстрирует такое забавное происшествие. Во время перерыва на очередном антироссийском заседании в Брюсселе был подход к журналистам. Все внимание пишущей братии было обращено к стоявшему канцлеру Германии Олафу Шольцу. Когда к ним подошел Науседа, с умным видом начавший изрекать очередные антироссийские выпады, кто-то из журналистов назвал его премьер-министром, на что президент крохотной страны, живущей на дотации, отреагировал с обидой», — отметил Джаралла.
Это была достаточно показательная ситуация, из которой можно сделать определенные выводы, считает политолог.
«Так что цена этому персонажу невысокая. Но вот желание пойти на эскалацию в чужом конфликте есть. И, к сожалению, многие, например, великий Генри Киссенджер, предупреждают, что слишком явно все сползает к прямому столкновению, которое будет ядерным. И вина за эту угрозу на таких, как этот малозначительный персонаж, чья заслуга – кресло, которое он занимает», — подытожил собеседник ФАН.
Ранее политолог Юрий Светов заявлял, что НАТО не победит на Украине, пока Россия остается сплоченной.