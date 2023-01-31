Синоптик Колесов предупредил о повышении среднесуточной температуры в Петербурге

Специалист предупредил жителей города на Неве о грядущем похолодании. До выходных в начале февраля ожидаются слабый морозец до −4 градусов и осадки в виде снега. При этом в субботу и воскресенье столбик термометра упадет до отметки −5…−9 градусов. Повышение среднесуточной температуры в Северной столице ожидается уже с 7 февраля, подчеркнул Колесов в своем Telegram-канале.