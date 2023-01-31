Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Синоптик Колесов предупредил о повышении среднесуточной температуры в Петербурге

Общество
Синоптик Колесов предупредил о повышении среднесуточной температуры в Петербурге

Морозы придут в Петербург в начале февраля, после чего наступит потепление. Таким прогнозом поделился главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Специалист предупредил жителей города на Неве о грядущем похолодании. До выходных в начале февраля ожидаются слабый морозец до −4 градусов и осадки в виде снега. При этом в субботу и воскресенье столбик термометра упадет до отметки −5…−9 градусов. Повышение среднесуточной температуры в Северной столице ожидается уже с 7 февраля, подчеркнул Колесов в своем Telegram-канале.

Колебания температур зачастую приводят образованию гололеда и слякоти на дорогах Петербурга. С наступлением зимы жители Северной столицы стали чаще получать травмы на скользких улицах, однако губернатору Александру Беглову так и не удалось решить вопрос с уборкой снега и наледи.
петербург перепады температур мороз потепление февраль снег беглов
Военкоры ФАН
Лучшие в аду