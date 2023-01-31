«У нас не бывает пропавших без вести»: Пригожин заявил, что тела всех погибших бойцов ЧВК «Вагнер» хоронят с почестями

Стоит отметить, что горячая линия также содействует в поиске пропавших в зоне спецоперации украинских военнослужащих. Так, ранее к помощи «Спроси Вагнер» прибегли родственники солдата ВСУ Владислава Гаврилюка. Пресс-служба «Конкорда» помогла плененному ЧВК «Вагнер» бойцу связаться с близкими. Украинец заверил родных, что с ним все в порядке.