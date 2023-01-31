«У нас не бывает пропавших без вести»: Пригожин заявил, что тела всех погибших бойцов ЧВК «Вагнер» хоронят с почестями

Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что у ЧВК «Вагнер» не бывает пропавших без вести бойцов.
Бизнесмен рассказал редакции «Правда.ру», что «вагнеровцы» ведут работы по розыску тел погибших соратников и их опознанию. После чего «музыканты» проводят захоронение товарищей с соответствующими почестями.
Помимо этого, Пригожин опроверг слухи о проблемах со страховыми выплатами, предназначенными для бойцов «оркестра».
«У нас не бывает пропавших без вести, все тела погибших бойцов в обязательном порядке разыскивают, опознают и хоронят со всеми воинскими почестями. За всю историю ЧВК "Вагнер" не было ни одного случая, когда ЧВК "Вагнер" не произвела страховые или другие положенные выплаты», — цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».
Бизнесмен напомнил, что при возникновении вопросов технического характера следует обращаться на горячую линию «Спроси Вагнер». После этого они немедленно решаются, добавил Пригожин.
Стоит отметить, что горячая линия также содействует в поиске пропавших в зоне спецоперации украинских военнослужащих. Так, ранее к помощи «Спроси Вагнер» прибегли родственники солдата ВСУ Владислава Гаврилюка. Пресс-служба «Конкорда» помогла плененному ЧВК «Вагнер» бойцу связаться с близкими. Украинец заверил родных, что с ним все в порядке.