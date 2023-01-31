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Завершились ходовые испытания третьего китайского ледокола

Политика
Завершились ходовые испытания третьего китайского ледокола

Китайский ледокол «Чжун Шань Да Сюэ Цзи Ди» официально закончил ходовые испытания.

Как отметили корреспонденты Global Times, этот ледокол стал третьим судном, подтвердившим свою способность выполнять морскую навигацию в суровых ледовых условиях. Уточняется, что ледокол преодолел маршрут, проходящий через Южно-Китайском море, Восточно-Китайское и Желтое моря, сообщает РИА «Служба Новостей».

Утверждается, что в процессе ходовых испытаний ледокол успешно выдержал серьезные нагрузки, связанные с зимними ветрами и волнами, завершив поход в Ляодунском заливе.
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