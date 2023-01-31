Завершились ходовые испытания третьего китайского ледокола

Как отметили корреспонденты Global Times, этот ледокол стал третьим судном, подтвердившим свою способность выполнять морскую навигацию в суровых ледовых условиях. Уточняется, что ледокол преодолел маршрут, проходящий через Южно-Китайском море, Восточно-Китайское и Желтое моря, сообщает РИА «Служба Новостей».