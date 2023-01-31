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Лавров подтвердил передачу главой МИД Египта Шукри послания от Блинкена

Политика
Лавров подтвердил передачу главой МИД Египта Шукри послания от Блинкена

Глава МИД Египта Самеха Шукри передал коллеге из России Сергею Лаврову послание из США по текущему конфликту на Украине. Соответствующую информацию подтвердил сам российский министр иностранных дел.

Он пояснил, что сообщение было сформировано действующим американским руководством по результатам поездки государственного секретаря Энтони Блинкена в Каир.

Напомним, что во вторник, 31 января, Лавров и Шукри встретились в Москве. Главы внешнеполитических ведомств двух стран подняли на обсуждение актуальные вопросы международной и региональной повесток. В число тем входил и украинский кризис.
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