Экс-глава США Дональд Трамп поставил американскую разведку в унизительное положение заявлением о президенте России Владимире Путине. На это обратили внимание авторы Newsweek.
На своей странице в Truth Social политик понять, что глава российского государства вызывает у него большее доверие, чем «разведчики-подонки». Смешав их с грязью, бывший американский лидер сделал ссылку на свой же комментарий четырехлетней давности.
«В то время я чувствовал, что у нас были очень плохие люди в лице Джеймса Коми, Маккейба (чьей жене помогала Кривоватая Хиллари)», — процитировали Трампа журналисты.
Ранее экс-президент США осудил своего преемника Джо Байдена за слабость и непрофессионализм. По мнению Трампа, именно эти качества действующего главы государства подвели мировое сообщество на порог третьей мировой войны.