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Newsweek: Трамп одним заявлением о Путине смешал с грязью американскую разведку

Политика
Newsweek: Трамп одним заявлением о Путине смешал с грязью американскую разведку

Экс-глава США Дональд Трамп поставил американскую разведку в унизительное положение заявлением о президенте России Владимире Путине. На это обратили внимание авторы Newsweek.

На своей странице в Truth Social политик понять, что глава российского государства вызывает у него большее доверие, чем «разведчики-подонки». Смешав их с грязью, бывший американский лидер сделал ссылку на свой же комментарий четырехлетней давности.

«В то время я чувствовал, что у нас были очень плохие люди в лице Джеймса Коми, Маккейба (чьей жене помогала Кривоватая Хиллари)», — процитировали Трампа журналисты.

Ранее экс-президент США осудил своего преемника Джо Байдена за слабость и непрофессионализм. По мнению Трампа, именно эти качества действующего главы государства подвели мировое сообщество на порог третьей мировой войны.
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