Экономист Сорал: США хотят принудить Турцию к введению санкций против России

Сорал напомнил, что президент Реджеп Тайиип Эрдоган проводит собственную политику в отношении России и устанавливает дружественные связи с Москвой. Кроме того, экономист отметил, что в Турции присутствуют антиамериканские и антизападные настроения, которые в настоящий момент находятся на пике.