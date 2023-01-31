Экономист Сорал: США хотят принудить Турцию к введению санкций против России

Соединенные Штаты оказывают давление на правительство Турции с требованием ввести санкции против России. Об этом в беседе с газетой Aydınlık рассказал турецкий экономист Барту Сорал.
По словам эксперта, Вашингтон давит на Анкару и настаивает на эмбарго против Российской Федерации, однако ни о каких серьезных рестрикциях речи пока не идет.
Сорал напомнил, что президент Реджеп Тайиип Эрдоган проводит собственную политику в отношении России и устанавливает дружественные связи с Москвой. Кроме того, экономист отметил, что в Турции присутствуют антиамериканские и антизападные настроения, которые в настоящий момент находятся на пике.