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Сотрудники Росгвардии Подмосковья обезвредили опасный боеприпас

Происшествия

Житель Одинцовского района Московской области обнаружил на своем участке неизвестный предмет, похожий на боеприпас. Подъехавшие росгвардейцы обезвредили его.

Сотрудники Росгвардии Подмосковья обезвредили опасный боеприпас

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области определили, что находка действительно является боеприпасом, а именно выстрелом с осколочной гранатой от подствольного гранатомета, сообщает сетевое издание infoce-klin.ru.

Боеприпас долгое время пролежал в земле и имел следы ржавчины и коррозии. С соблюдением всех мер безопасности специалисты ОМОН вывезли опасный предмет на полигон и уничтожили его.
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