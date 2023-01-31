Сотрудники Росгвардии Подмосковья обезвредили опасный боеприпас

Житель Одинцовского района Московской области обнаружил на своем участке неизвестный предмет, похожий на боеприпас. Подъехавшие росгвардейцы обезвредили его.
Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области определили, что находка действительно является боеприпасом, а именно выстрелом с осколочной гранатой от подствольного гранатомета, сообщает сетевое издание infoce-klin.ru.
Боеприпас долгое время пролежал в земле и имел следы ржавчины и коррозии. С соблюдением всех мер безопасности специалисты ОМОН вывезли опасный предмет на полигон и уничтожили его.