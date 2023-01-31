Дали зеленый свет: депутат Толмачев высказался о женщинах-машинистах в поездах дальнего следования

В Подмосковье, на пригородном сообщении, уже есть женщины-машинисты. В Московском метрополитене тоже электропоездами управляют несколько женщин. Вот и дальнее направление тоже передают в женские руки. Если раньше девушек не допускали в некоторые сферы из-за тяжелых и неблагоприятных условий труда, старались поберечь, в том числе как матерей настоящих или будущих, то сейчас — зеленый свет! Условия труда комфортнее, требования одинаковые как к мужчинам, так и к женщинам — здорово, что девушки стремятся в новые для себя сферы. Тем более многие говорят, что с детства мечтали управлять поездом или электричкой. Молодцы!