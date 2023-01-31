Дали зеленый свет: депутат Толмачев высказался о женщинах-машинистах в поездах дальнего следования

На железнодорожном маршруте дальнего следования в России впервые будет работать женщина-машинист. Управление поездом – ее сбывшаяся мечта. Депутат Госдумы, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев отметил, что дороги для женщин в прямом смысле стали открытыми.
В авторской колонке для ФАН он пояснил, что ранее запрет для женщин на профессию машинист и помощник-машиниста был обусловлен тяжелыми условиями труда. Однако сейчас они стали гораздо комфортнее, поэтому девушкам дан зеленый свет на освоение новой сферы деятельности.
Дороги в прямом смысле стали открытыми для прекрасного пола. Колонка Александра Толмачева
Вы любите ездить по железной дороге? Я — да. Особенно завораживают дальние направления: за окном мелькают огоньки станций, тянутся поля и леса, и пока едешь, понимаешь, как же велика наша страна. А еще я всегда думаю о машинисте и поездной бригаде — о тех, благодаря кому поезд едет, пассажиры могут расслабиться, наслаждаться поездкой и любоваться в окно на красоты России. Всегда было интересно, кто сейчас там, в локомотиве, управляет поездом, внимательно смотрит на стальные ленты путей и днем, и ночью.
Недавно узнал, что теперь составы поездов дальнего следования будут водить и женщины-машинисты. До января 2021 года для женщин действовали ограничения на ряд профессий, в том числе машиниста и помощника машиниста. Но в перечень профессий внесли изменения, и эти дороги в прямом смысле стали открытыми для прекрасного пола. Главное условие — обеспечение безопасных условий труда работодателем.
В Подмосковье, на пригородном сообщении, уже есть женщины-машинисты. В Московском метрополитене тоже электропоездами управляют несколько женщин. Вот и дальнее направление тоже передают в женские руки. Если раньше девушек не допускали в некоторые сферы из-за тяжелых и неблагоприятных условий труда, старались поберечь, в том числе как матерей настоящих или будущих, то сейчас — зеленый свет! Условия труда комфортнее, требования одинаковые как к мужчинам, так и к женщинам — здорово, что девушки стремятся в новые для себя сферы. Тем более многие говорят, что с детства мечтали управлять поездом или электричкой. Молодцы!