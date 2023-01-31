Оба сурка из Ленинградского зоопарка скончались от инсульта

Жители Санкт-Петербурга не смогут присоединиться к празднованию Дня сурка, поскольку оба зверька из Ленинградского зоопарка умерли от инсульта.
Многие знают примету, связанную с этим грызуном. Если сурок вылезет из норки 2 февраля и испугается своей тени, то весна не наступит еще шесть недель. Спокойный же зверек прогнозирует скорое потепление.
Северная столица традиционно присоединялась к этому празднику, но не в этом году. Оба сурка, Ижорик и Августина, скончались в зоопарке в середине прошлого года.