Лавров: Россия проинформировала Египет о саботаже «Минска-2» со стороны Украины и Запада

Кремль ранее осудил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, 24-го президента Франции Франсуа Олланда и экс-главу Украины Петра Порошенко за использование «Минска-2» для подготовки к решению проблемы Донбасса силой. Примечательно, что документ создавался с целью мирного урегулирования ситуации в регионе.