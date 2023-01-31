Лавров: Россия проинформировала Египет о саботаже «Минска-2» со стороны Украины и Запада

Москва передала Каиру сведения о реальном отношении Германии, Франции и Украины к «Минску-2». Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава российского МИД в последний день января переговоры с египетским коллегой Самехом Шукри. По итогам обсуждений дипломаты устроили пресс-конференцию.
«По просьбе египетских друзей дали подробную информацию о событиях, которые связаны с проведением СВО на Украине, тех долгих годах саботажа минских договоренностей, которые предшествовали нынешней ситуации и которые активно использовались украинским режимом и западными странами, которые вскармливают этот режим, для того, чтобы готовить войну против РФ», — сообщил Лавров журналистам.
Кремль ранее осудил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, 24-го президента Франции Франсуа Олланда и экс-главу Украины Петра Порошенко за использование «Минска-2» для подготовки к решению проблемы Донбасса силой. Примечательно, что документ создавался с целью мирного урегулирования ситуации в регионе.