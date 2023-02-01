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Владимир Винокур через ФАН поздравил с днем рождения Льва Лещенко

Шоу-бизнес
Владимир Винокур через ФАН поздравил с днем рождения Льва Лещенко

Эстрадный певец, киноактер, народный артист РСФСР Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года. В день рождения артиста через ФАН именинника поздравил юморист, певец, телеведущий, педагог, народный артист РСФСР Владимир Винокур.

Собеседник поделился своими сердечными пожеланиями в адрес всенародно любимого артиста. Разумеется, главным напутствием стало — как можно дольше радовать всю страну своим талантом.

«Долгих лет жизни!!! До 120 лет, как говорят у евреев», — пожелал народный артист РСФСР.
Владимир Винокур через ФАН поздравил с днем рождения Льва Лещенко

В беседе с изданием Владимир Винокур не стал ограничиваться парой слов и продолжил дарить читателям позитив. На фоне радостного повода для общения, артист припомнил анекдот, как раз подходящий по случаю.

«У евреев говорят: “Живите до 120 лет”. Один еврей говорит: “Я хочу до 119!” Его спрашивают, мол, почему? Он отвечает: “Пусть на могиле напишут — “Ушел безвременно”», — рассказал собеседник ФАН.

Однако, и на этом телеведущий не стал останавливаться. Знаменитое блистательное чувство юмора артиста продолжило фонтанировать поводами для искренней улыбки читателей Федерального агентства новостей.

«Есть продолжение. Одного старого еврея поздравляют с днем рождения и говорят: “Абрам Моисеевич, живите до 120 лет!”. Он говорит: “Ой, мне как раз сегодня исполнилось 120…” Ему отвечают: ”Что ж, хорошего вам дня…”», — подытожил артист.
Владимир Винокур через ФАН поздравил с днем рождения Льва Лещенко

Ранее актер Георгий Мартиросян рассказал ФАН, как проводит свои именины. По его словам, праздничный день он намерен посвятить домашним делам.
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