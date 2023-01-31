«Это сплетни»: юморист Винокур отказался верить слухам о госпитализации Игоря Николаева

В Москве госпитализирован знаменитый композитор Игорь Николаев. Врачи кардиоцентра после обследования Народного артиста РФ подтвердили предварительный диагноз.
Автор множества хитов, продюсер и певец Игорь Николаев поступил в московский кардиоцентр из подмосковной клиники с подозрением на инфаркт. После обследования в блоке интенсивной терапии врачи подтвердили диагноз — инфаркт. Родные пока не комментируют информацию о состоянии здоровья композитора.
Оказалось, что и друзья Николаева еще не слышали о его госпитализации, отказываются верить в это, пока не узнают из первых рук. Так, Народный артист РСФР, юморист, пародист Владимир Винокур отказался говорить об этом, сославшись на то, что это могут быть сплетни.
«Я о том, чего не знаю, не говорю никогда. Я позвоню Игорю, узнаю все. Потом будут сведения. Не знаю! Это сплетни», — заявил артист.
Ранее юморист и пародист Владимир Винокур не поверил, что украинский президент, в прошлом тоже юморист, Владимир Зеленский ввел против него санкции.