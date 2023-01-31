«Это сплетни»: юморист Винокур отказался верить слухам о госпитализации Игоря Николаева

Оказалось, что и друзья Николаева еще не слышали о его госпитализации, отказываются верить в это, пока не узнают из первых рук. Так, Народный артист РСФР, юморист, пародист Владимир Винокур отказался говорить об этом, сославшись на то, что это могут быть сплетни.