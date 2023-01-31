ФАН публикует видео с похорон ребенка, которого задавил пьяный бизнесмен в Керчи

В Керчи проводили в последний путь восьмилетнего мальчика. Ребенок погиб в аварии, которую устроил пьяный коммерсант. Редакция ФАН публикует видеозапись, сделанную во время похорон.
Проститься пришли не только родные и знакомые. Множество простых людей шли к могиле с игрушками и цветами.
Напомним, что смертельная авария произошла 18 января. Нетрезвый бизнесмен на машине BMW не справился с управлением. Автомобиль на скорости поехал в сторону сквера, где играли дети. Иномарка сбила двух мальчиков. Водитель проигнорировал факт наезда и попытался скрыться.
Один из школьников от тяжелых травм впал в кому. Борьбу за его жизнь врачи вели девять дней, но спасти пострадавшего не удалось.