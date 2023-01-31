ФНПР делегировала своих представителей в состав правления Фонда пенсионного и соцстрахования

Исполком Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) принял важное решение.
В исполкоме ФНПР пояснили, что было принято решение о вхождении в состав правления Фонда пенсионного и соцстрахования России зампредседателя ФНПР Давида Кришталя, помощника зампредседателя ФНПР Игоря Шанина, председателя профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания России Николая Водянова, председателя профсоюза работников связи РФ Анатолия Назейкина, сообщает Центральная профсоюзная газета «Солидарность».
Также в состав правления войдут, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук и председатель Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Алексей Тихомиров.