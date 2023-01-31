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Столтенберг призвал Южную Корею начать поставки оружия на Украину

Весь мир
Столтенберг призвал Южную Корею начать поставки оружия на Украину

Сеул, 31 января. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Республики Корея рассмотреть возможность поставок вооружений на Украину. С таким заявлением он выступил в ходе визита в Сеул.

Как отметил чиновник, несмотря на то, что власти Кореи выступили с осуждением российской спецоперации на Украине, а также подписали соглашения о поставках военной техники в Польшу, официальный Сеул отказался от передачи оружия Киеву, ограничившись лишь гуманитарной помощью. Это связано с ограничениями поставок вооружения в воюющие страны.

Столтенберг призвал Южную Корею начать поставки оружия на Украину
«Что касается конкретного вопроса военной поддержки, я бы сказал, что это, в конце концов, решение за вами. Но я скажу, что несколько союзников по НАТО, которые придерживались политики никогда не экспортировать оружие в страны, находящиеся в конфликте, теперь изменили эту политику», — отметил Столтенберг.

В качестве примера генсек Североатлантического альянса привел Германию, Швецию и Норвегию. По его мнению, Сеул также мог бы изменить свой подход, сняв ограничения на отправку вооружений ВСУ.

Визит Столтенберга в Южную Корею состоялся в рамках зарубежного турне, в ходе которого глава НАТО намерен укрепить отношения Альянса с азиатскими союзниками.

Заявление генерального секретаря НАТО прозвучало на фоне сообщений об отправке на Украину западной бронетехники. Речь идет о передаче ВСУ немецких танков Leopard 2, британских Challenger 2 и американских Abrams. Тем не менее Запад ищет возможности для увеличения объемов военной помощи Киеву. Это касается как поставок боеприпасов, так и бронетехники, а также артиллерийских систем.

Столтенберг призвал Южную Корею начать поставки оружия на Украину

В свою очередь, Республика Корея является крупным производителем бронетехники. Компания Hyundai Rotem с 2011 года выпускает танк К-2 «Черная пантера», который считается одним из наиболее современных в мире. Также интерес представляет 155-мм самоходная артиллерийская установка К-9, которую выпускает корпорация Samsung Techwin.

Ранее стало известно, что чешская компания Mlada fronta DNES направила Киеву партию вооружения производства Южной Кореи. В частности, речь шла о зенитно-ракетных комплексах Shingung. Общая стоимость поставки оценивалась в 2,9 миллиарда долларов.
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