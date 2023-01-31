Столтенберг призвал Южную Корею начать поставки оружия на Украину

Как отметил чиновник, несмотря на то, что власти Кореи выступили с осуждением российской спецоперации на Украине, а также подписали соглашения о поставках военной техники в Польшу, официальный Сеул отказался от передачи оружия Киеву, ограничившись лишь гуманитарной помощью. Это связано с ограничениями поставок вооружения в воюющие страны.