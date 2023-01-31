Столтенберг призвал Южную Корею начать поставки оружия на Украину

Сеул, 31 января. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал власти Республики Корея рассмотреть возможность поставок вооружений на Украину. С таким заявлением он выступил в ходе визита в Сеул.
Как отметил чиновник, несмотря на то, что власти Кореи выступили с осуждением российской спецоперации на Украине, а также подписали соглашения о поставках военной техники в Польшу, официальный Сеул отказался от передачи оружия Киеву, ограничившись лишь гуманитарной помощью. Это связано с ограничениями поставок вооружения в воюющие страны.
«Что касается конкретного вопроса военной поддержки, я бы сказал, что это, в конце концов, решение за вами. Но я скажу, что несколько союзников по НАТО, которые придерживались политики никогда не экспортировать оружие в страны, находящиеся в конфликте, теперь изменили эту политику», — отметил Столтенберг.
В качестве примера генсек Североатлантического альянса привел Германию, Швецию и Норвегию. По его мнению, Сеул также мог бы изменить свой подход, сняв ограничения на отправку вооружений ВСУ.
Визит Столтенберга в Южную Корею состоялся в рамках зарубежного турне, в ходе которого глава НАТО намерен укрепить отношения Альянса с азиатскими союзниками.
Заявление генерального секретаря НАТО прозвучало на фоне сообщений об отправке на Украину западной бронетехники. Речь идет о передаче ВСУ немецких танков Leopard 2, британских Challenger 2 и американских Abrams. Тем не менее Запад ищет возможности для увеличения объемов военной помощи Киеву. Это касается как поставок боеприпасов, так и бронетехники, а также артиллерийских систем.
В свою очередь, Республика Корея является крупным производителем бронетехники. Компания Hyundai Rotem с 2011 года выпускает танк К-2 «Черная пантера», который считается одним из наиболее современных в мире. Также интерес представляет 155-мм самоходная артиллерийская установка К-9, которую выпускает корпорация Samsung Techwin.
Ранее стало известно, что чешская компания Mlada fronta DNES направила Киеву партию вооружения производства Южной Кореи. В частности, речь шла о зенитно-ракетных комплексах Shingung. Общая стоимость поставки оценивалась в 2,9 миллиарда долларов.