Житель Подмосковья получил 20 лет тюрьмы за убийство годовалого мальчика

Суд вынес обвинительный приговор жителю Подмосковья, который убил годовалого ребенка знакомой, пишет MK.RU.
Преступление было совершено в квартире матери детей, за которыми согласился присматривать подсудимый. Мужчина купал их, готовил еду, убирался в квартире, ходил в магазин. Позже мать стала замечать на теле детей синяки, а затем знакомый позвонил ей и сообщил, что старший ребенок умер.
По словам мужчины, малыш якобы выпал из ванны. При этом у ребенка были выбиты несколько передних зубов. Женщина обратилась в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого. Выяснилось, что мужчина до смерти избил ребенка, который разбудил младшего брата, раскачав его кроватку.
Как оказалось, мужчина систематически избивал детей в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник отправится в тюрьму на 20 лет.