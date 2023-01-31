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Житель Подмосковья получил 20 лет тюрьмы за убийство годовалого мальчика

Происшествия
Житель Подмосковья получил 20 лет тюрьмы за убийство годовалого мальчика

Суд вынес обвинительный приговор жителю Подмосковья, который убил годовалого ребенка знакомой, пишет MK.RU.

Преступление было совершено в квартире матери детей, за которыми согласился присматривать подсудимый. Мужчина купал их, готовил еду, убирался в квартире, ходил в магазин. Позже мать стала замечать на теле детей синяки, а затем знакомый позвонил ей и сообщил, что старший ребенок умер.

По словам мужчины, малыш якобы выпал из ванны. При этом у ребенка были выбиты несколько передних зубов. Женщина обратилась в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого. Выяснилось, что мужчина до смерти избил ребенка, который разбудил младшего брата, раскачав его кроватку.

Как оказалось, мужчина систематически избивал детей в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник отправится в тюрьму на 20 лет.
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