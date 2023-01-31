Житель Подмосковья получил 20 лет тюрьмы за убийство годовалого мальчика

Преступление было совершено в квартире матери детей, за которыми согласился присматривать подсудимый. Мужчина купал их, готовил еду, убирался в квартире, ходил в магазин. Позже мать стала замечать на теле детей синяки, а затем знакомый позвонил ей и сообщил, что старший ребенок умер.