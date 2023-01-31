Образцовая военная организация: Пригожин рассказал CNN о ЧВК «Вагнер»

ЧВК «Вагнер» является образцовой военной организацией, которая соблюдает все законы и правила современных конфликтов, заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Журналисты CNN направили бизнесмену ряд вопросов, связанных с деятельностью бойцов ЧВК «Вагнер» в рамках спецоперации на Украине. Редакция телеканала также обратила внимание на информацию о том, что некоторые «музыканты» якобы не получают страховые выплаты.
Пригожин в свою очередь сравнил американский канал с Центральным разведывательным управлением, отметив, что не собирается обсуждать с иностранными журналистами военные темы.
«Господа из CNN, неужели вы действительно считаете, что мы будем обсуждать с вами наши военные вопросы, в то время как вы являетесь нашим открытым врагом. Это все равно, что обсуждать военные вопросы и делиться информацией с ЦРУ», — приводит его слова пресс-служба компании «Конкорд».
Предприниматель подчеркнул, что до сегодняшнего дня не было зафиксировано случаев невыплаты страховых сумм в ЧВК «Вагнер». Однако, если журналисты обладают обратной информацией, то соответствующий запрос можно отправить в пресс-службу, после чего данные будут проверены.
«Можно сказать с уверенностью, что ЧВК "Вагнер" является образцовой военной организацией, которая соблюдает все необходимые законы и правила современных войн», — заявил Пригожин.
В заключение бизнесмен напомнил, что простые американцы и читатели CNN могут вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Если Правительство США не будет преследовать таких людей после их возвращения на Родину, то у сотрудников CNN будет шанс пообщаться с ними.
«Также получить информацию или взять у них интервью, если разглашение этих данных не будет запрещено внутренними правилами ЧВК "Вагнер" и не будет подпадать под военную тайну», — резюмировал предприниматель.
Евгений Пригожин ранее жестко ответил сотрудникам издания Bloomberg после их вопросов о деятельности ЧВК «Вагнер» в Африке. По словам бизнесмена, журналисты указанного СМИ хотят написать лживую статью о нем и бойцах «оркестра».