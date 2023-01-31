Волгоград отмывают щетками и обследуют с собаками к приезду президента

Президент Владимир Путин посетит празднование 80-летнего юбилея победы в Сталинградской битве. К его приезду центр Волгограда моют швабрами и щетками и обследуют с собаками.
По мнению жителей, в эти дни в центральных районах города можно увидеть образцовую деятельность коммунальных служб. Основная работа кипела около Детско-юношеского центра, главный вход которого сейчас закрыт, сообщает сетевое издание «Питерские заметки».
1 и 2 февраля объявлены выходными в Волгоградской области. На праздничные дни внесены некоторые изменения в работу общественного транспорта. Кроме того, будет ограничено движение транспорта на некоторых участках в областном центре.