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Полиция задержала жительницу Рязанской области за надпись против СВО в туалете

Происшествия
Полиция задержала жительницу Рязанской области за надпись против СВО в туалете

Правоохранители задержали жительницу Рязанской области. По их мнению, она совершила административное правонарушение, связанное с дискредитацией Вооруженных сил России.

Согласно неофициальной информации, незаконное действие она совершила в туалете торгового центра. Возле объявления с просьбой не бросать мусор была сделана противоправная надпись. Она появилась именно после того, как из туалета вышла фигурантка.

Установить ее причастность удалось благодаря записи камеры наблюдения. Женщине грозит штраф до 50 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Baza.
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