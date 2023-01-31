Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Якутии перед судом предстанет мужчина за расстрел двух охотников

Происшествия
В Якутии перед судом предстанет мужчина за расстрел двух охотников

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Якутии. Он будет отвечать перед законом за смерть двух человек, рассказали в республиканском СУ СКР.

Следователи считают, что преступление было совершено в мае прошлого года. Житель села Чурапча и еще двое мужчин находились в доме охотника, где распивали спиртное. Между собутыльниками произошла ссора.

Фигурант отобрал ружье у потерпевшего и выстрелил в него, следующий заряд попал во второго знакомого. Злоумышленник после стрельбы пошел спать. Мужчины вскоре скончались.
якутия стрельба убийство
Военкоры ФАН
Лучшие в аду