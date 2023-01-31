В Якутии перед судом предстанет мужчина за расстрел двух охотников

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Якутии. Он будет отвечать перед законом за смерть двух человек, рассказали в республиканском СУ СКР.
Следователи считают, что преступление было совершено в мае прошлого года. Житель села Чурапча и еще двое мужчин находились в доме охотника, где распивали спиртное. Между собутыльниками произошла ссора.
Фигурант отобрал ружье у потерпевшего и выстрелил в него, следующий заряд попал во второго знакомого. Злоумышленник после стрельбы пошел спать. Мужчины вскоре скончались.