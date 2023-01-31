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Саакашвили из-за критического состояния переводят в реанимацию

Политика
Саакашвили из-за критического состояния переводят в реанимацию

Бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили переводят в реанимацию из-за критического состояния. Об этом рассказал представитель партии «Единое национальное движение» Георгий Чиладзе.

По словам политика, который поговорил с личным врачом экс-президента, состояние Саакашвили ухудшилось. Для сохранения его жизни необходим перевод в реанимационное отделение.

«В эти минуты готовится реанимационная палата», — сообщил Чиладзе.

Ранее сообщалось, что объявившие протест в поддержку Саакашвили депутаты отказались от голодовки.
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