Саакашвили из-за критического состояния переводят в реанимацию

Бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили переводят в реанимацию из-за критического состояния. Об этом рассказал представитель партии «Единое национальное движение» Георгий Чиладзе.
По словам политика, который поговорил с личным врачом экс-президента, состояние Саакашвили ухудшилось. Для сохранения его жизни необходим перевод в реанимационное отделение.
«В эти минуты готовится реанимационная палата», — сообщил Чиладзе.
Ранее сообщалось, что объявившие протест в поддержку Саакашвили депутаты отказались от голодовки.