Бизнесмена задержали за дачу взятки сотруднику погранслужбы в Ленобласти

В Ленобласти правоохранители задержали руководителя коммерческой компании, который подозревается в даче взятки должностному лицу за организацию незаконной миграции. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
Инцидент произошел в Кингисеппском районе. По версии следствия, предприниматель передал денежные средства сотруднику отдела Пограничного управления ФСБ России. Взамен тот пообещал организовать нелегальное перемещение иностранцев на территорию Ивангорода.
Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка провели обыски по месту работы и жительства фигуранта. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Бизнесмену уже предъявлено обвинение.