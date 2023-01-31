Пушков заявил о неготовности властей ФРГ к большой политике из-за слов Бербок о войне с РФ

Власти Германии отличаются самоуверенностью, однако они не готовы к большой политике. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Так политик прокомментировал выступление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в ПАСЕ, в ходе которого дипломат заявила о войне Европы с Россией и призвала больше оказывать помощь Украине.
«К руководству ФРГ пришли самоуверенные, но не подготовленные к большой политике люди, не имеющие ни опыта, ни знаний, ни квалификации», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что ведомство немецкого канцлера Олафа Шольца тщательно отслеживает ошибки главы МИД Бербок.