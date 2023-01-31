Житель Ростова-на-Дону зарезал подругу и вывез труп на другую улицу

Правоохранители раскрыли убийство в Ростове-на-Дону. Они задержали 54-летнего обвиняемого. Мужчина отказался давать показания, рассказали в ростовском СУ СКР. Правоохранители будут добиваться для него ареста.
Следователи считают, что преступление было совершено 27 января. В квартире дома на улице Просвещения пьяный подследственный поссорился с 31-летней приятельницей. В ярости он схватил нож и нанес потерпевшей множественные удары. Женщина вскоре скончалась.
По прошествии двух дней злоумышленник погрузил тело в машину. Он доехал до улицы Куйбышева и выбросил труп.