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Житель Ростова-на-Дону зарезал подругу и вывез труп на другую улицу

Происшествия
Житель Ростова-на-Дону зарезал подругу и вывез труп на другую улицу

Правоохранители раскрыли убийство в Ростове-на-Дону. Они задержали 54-летнего обвиняемого. Мужчина отказался давать показания, рассказали в ростовском СУ СКР. Правоохранители будут добиваться для него ареста.

Следователи считают, что преступление было совершено 27 января. В квартире дома на улице Просвещения пьяный подследственный поссорился с 31-летней приятельницей. В ярости он схватил нож и нанес потерпевшей множественные удары. Женщина вскоре скончалась.

По прошествии двух дней злоумышленник погрузил тело в машину. Он доехал до улицы Куйбышева и выбросил труп.
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