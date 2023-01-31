Режиссер «12 стульев» пожаловался, что ему угрожали после увольнения Дмитрия Назарова

Режиссер фильма «12 стульев» Петр Зеленов рассказал, что столкнулся с негативной реакцией после увольнения актера Дмитрия Назарова. По словам кинематографиста, ему угрожали из-за снятия артиста с роли.
Назаров должен был сыграть в «12 стульях» Кису Воробьянинова. Однако Зеленов уволил его из проекта, когда увидел ролики с антироссийскими песнями на YouTube-канале актера.
По словам режиссера, он был ошеломлен. Кинематографист назвал поведение артиста неприемлемым и отметил, что оно находится за гранью.
«Поэтому я снял его с роли. После этого в мой адрес посыпались ругательства и угрозы», — пожаловался Зеленов в беседе с kp.ru.
Режиссер пояснил, что его политические взгляды совершенно отличаются от точки зрения Назарова. Кинодеятель назвал себя патриотом.
Хотя съемки пришлось приостановить, Зеленов даже рад из-за увольнения Назарова. По мнению режиссера, из-за критикующего Россию актера прокатная судьба фильма была бы печальной.
Премьера «12 стульев» назначена на этот год, сообщает «Культуромания». Главную роль в фильме играет Дмитрий Нагиев. Вместо уволенного Назарова на роль Кисы Воробьянинова возьмут другого актера.