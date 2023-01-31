Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Режиссер «12 стульев» пожаловался, что ему угрожали после увольнения Дмитрия Назарова

Общество
Режиссер «12 стульев» пожаловался, что ему угрожали после увольнения Дмитрия Назарова

Режиссер фильма «12 стульев» Петр Зеленов рассказал, что столкнулся с негативной реакцией после увольнения актера Дмитрия Назарова. По словам кинематографиста, ему угрожали из-за снятия артиста с роли.

Назаров должен был сыграть в «12 стульях» Кису Воробьянинова. Однако Зеленов уволил его из проекта, когда увидел ролики с антироссийскими песнями на YouTube-канале актера.

По словам режиссера, он был ошеломлен. Кинематографист назвал поведение артиста неприемлемым и отметил, что оно находится за гранью.

«Поэтому я снял его с роли. После этого в мой адрес посыпались ругательства и угрозы», — пожаловался Зеленов в беседе с kp.ru.

Режиссер пояснил, что его политические взгляды совершенно отличаются от точки зрения Назарова. Кинодеятель назвал себя патриотом.

Хотя съемки пришлось приостановить, Зеленов даже рад из-за увольнения Назарова. По мнению режиссера, из-за критикующего Россию актера прокатная судьба фильма была бы печальной.

Премьера «12 стульев» назначена на этот год, сообщает «Культуромания». Главную роль в фильме играет Дмитрий Нагиев. Вместо уволенного Назарова на роль Кисы Воробьянинова возьмут другого актера.
дмитрий назаров 12 стульев петр зеленов
Военкоры ФАН
Лучшие в аду