Легендарный турнир по поеданию жареного лука прошел в Испании

221 жареную луковицу всего за час сумел съесть участник фестиваля «Гран Феста де ла Кальсотада», который уже много лет проводится в городке Вальс в Каталонии.
Луковое пиршество — так в шутку называют эти древние соревнования, которые проводят в Испании с XIX века. Каталонцы в национальных костюмах жарят луковицы на медленном огне на главной площади Вальса. Очевидцы говорят, что аромат этого блюда разлетается по всей округе.
«Хорошие ощущения. Целых три года я не принимал в этом участия, и вот я выиграл. Но могу сказать, что с годами становится труднее есть лук в таких количествах», — произнес победитель Адрия Вергзун.
Кальсот — особый вид лука, он растет только в этой местности и немного напоминает обычный порей. В Каталонии блюда с этим овощем считается деликатесом и подается в местных ресторанчиках с колбасками, хлебом и помидорами. Однако на гастрономической фиесте участникам приходится лакомиться блюдом без гарнира.