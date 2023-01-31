Легендарный турнир по поеданию жареного лука прошел в Испании

Кальсот — особый вид лука, он растет только в этой местности и немного напоминает обычный порей. В Каталонии блюда с этим овощем считается деликатесом и подается в местных ресторанчиках с колбасками, хлебом и помидорами. Однако на гастрономической фиесте участникам приходится лакомиться блюдом без гарнира.