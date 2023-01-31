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Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 105 солдат

Армия
Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 105 солдат

Российские военные продолжают наступательные действия на Купянском и Краснолиманском направлениях, где противник потерял за сутки около 105 военнослужащих.

О потерях ВСУ во вторник, 31 января, сообщили в Минобороны РФ. Представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что огневое поражение было нанесено 114-й и 103-й бригадам ВСУ у населенных пунктов Масютовка и Табаевка.

«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 45 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20», — указали в ведомстве.

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» нанесла артудар по районам дислокации 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Было ликвидировано более 60 украинских солдат и четыре БТР.
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