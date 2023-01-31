Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 105 солдат

Российские военные продолжают наступательные действия на Купянском и Краснолиманском направлениях, где противник потерял за сутки около 105 военнослужащих.
О потерях ВСУ во вторник, 31 января, сообщили в Минобороны РФ. Представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что огневое поражение было нанесено 114-й и 103-й бригадам ВСУ у населенных пунктов Масютовка и Табаевка.
«Потери противника за сутки на данном направлении составили до 45 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20», — указали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» нанесла артудар по районам дислокации 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Было ликвидировано более 60 украинских солдат и четыре БТР.