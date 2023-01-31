Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 105 солдат

О потерях ВСУ во вторник, 31 января, сообщили в Минобороны РФ. Представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что огневое поражение было нанесено 114-й и 103-й бригадам ВСУ у населенных пунктов Масютовка и Табаевка.