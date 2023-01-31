Красноярский депутат ответил в суде за сбитую насмерть пенсионерку

Виновник трагического инцидента еще до судебного заседания выплатил дочери погибшей женщины компенсацию в размере одного миллиона рублей. Идринский районный суд приговорил нарушителя к двум годам заключения в колонии-поселении. Решение суда можно обжаловать, так как оно еще не вступило в законную силу.