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Красноярский депутат ответил в суде за сбитую насмерть пенсионерку

Общество
Красноярский депутат ответил в суде за сбитую насмерть пенсионерку

В прокуратуре Красноярского края рассказали о судебном вердикте в отношении депутата Малохабыкского сельского совета.

По данным ведомства, 27-летний депутат, управляя автомобилем Honda Accord, допустил наезд на 60-летнюю местную пенсионерку, переходившую улицу по разрешенному пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте ДТП, сообщает «МК в Красноярске».

Виновник трагического инцидента еще до судебного заседания выплатил дочери погибшей женщины компенсацию в размере одного миллиона рублей. Идринский районный суд приговорил нарушителя к двум годам заключения в колонии-поселении. Решение суда можно обжаловать, так как оно еще не вступило в законную силу.
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