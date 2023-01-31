Красноярский депутат ответил в суде за сбитую насмерть пенсионерку

В прокуратуре Красноярского края рассказали о судебном вердикте в отношении депутата Малохабыкского сельского совета.
По данным ведомства, 27-летний депутат, управляя автомобилем Honda Accord, допустил наезд на 60-летнюю местную пенсионерку, переходившую улицу по разрешенному пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте ДТП, сообщает «МК в Красноярске».
Виновник трагического инцидента еще до судебного заседания выплатил дочери погибшей женщины компенсацию в размере одного миллиона рублей. Идринский районный суд приговорил нарушителя к двум годам заключения в колонии-поселении. Решение суда можно обжаловать, так как оно еще не вступило в законную силу.