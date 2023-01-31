Глава дипломатии ЕС заявил о неспособности Евросоюза помешать торговым отношениям Африки и России

Брюссель, 31 января. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не способен помешать торговым отношениям Африки и России.
«Если они хотят торговать с РФ, что я могу сделать? Запретить им это не в моих полномочиях», — подчеркнул политик.
Ранее Жозеп Боррель заявил, что жители Черного континента не имеют представления о том, кто такой Владимир Путин и где находится Донбасс. Вследствие этого он усомнился в поддержке СВО со стороны населения материка.
После этого представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы дипломатии ЕС по поводу сотрудничества Москвы и стран Африки. Она призвала не примерять западное видение международной обстановки на другие регионы.
Позднее и президент РФ Владимир Путин опроверг высказывания Жозепа Борреля. Он подчеркнул, что если бы в Евросоюзе знали, где находится Черный континент и с какими трудностями он сталкивается, то не стали бы мешать поставкам отечественных удобрений и продовольствия.