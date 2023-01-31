Глава дипломатии ЕС заявил о неспособности Евросоюза помешать торговым отношениям Африки и России

Позднее и президент РФ Владимир Путин опроверг высказывания Жозепа Борреля. Он подчеркнул, что если бы в Евросоюзе знали, где находится Черный континент и с какими трудностями он сталкивается, то не стали бы мешать поставкам отечественных удобрений и продовольствия.