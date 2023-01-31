Украине не удастся одержать верх над Россией без вмешательства НАТО в конфликт. Так считает депутат бундестага от «Левой партии» Сара Вагенкнехт.
Она обратила внимание, что в настоящее время коллективный Запад движется «по нисходящей траектории». Парламентарий предупредила, что такая тенденция может привести к масштабному противостоянию и «ядерному апокалипсису».
«Западу придется решить: будет ли он играть в русскую рулетку и рисковать ядерной войной ради победы Украины? Или США и НАТО одумаются и заставят Киев пойти на компромиссный мир?» — задала неудобные вопросы Вагенкнехт в материале для Junge Welt.
Ранее обозреватель Берджан Тутар допустил расширение «списка провалов» Вашингтона. По его словам, к неудачам США в Корее, Вьетнаме, Афганистане и других странах прибавится поражение на Украине. На страницах Sabah появилась соответствующая статья.