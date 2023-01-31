Financial Times: украинский кризис выявил серьезную уязвимость военной промышленности США

Боевые действия на Украине характеризуются высокой интенсивностью и наземными боями в духе Первой мировой войны, но с применением оружия XXI века. Однако беспилотники и искусственный интеллект только дополняют артиллерийские удары и движения колонн бронированной техники. К оперативному восполнению запасов конвенционального вооружения американский ОПК оказался не готов, это были вынуждены признать и в Пентагоне, сообщили обозреватели Financial Times.