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Financial Times: украинский кризис выявил серьезную уязвимость военной промышленности США

Армия
Financial Times: украинский кризис выявил серьезную уязвимость военной промышленности США

Особенности острой фазы украинского кризиса, которые связаны с огромным расходом артиллерийских и других боеприпасов, выявили серьезную уязвимость военной промышленности США. Об этом сообщили аналитики издания Financial Times.

Боевые действия на Украине характеризуются высокой интенсивностью и наземными боями в духе Первой мировой войны, но с применением оружия XXI века. Однако беспилотники и искусственный интеллект только дополняют артиллерийские удары и движения колонн бронированной техники. К оперативному восполнению запасов конвенционального вооружения американский ОПК оказался не готов, это были вынуждены признать и в Пентагоне, сообщили обозреватели Financial Times.

Ранее RT привел заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что на Западе начинают понимать значение провокационной политики США в контексте всех драматических событий на Украине.
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