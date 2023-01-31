Financial Times: украинский кризис выявил серьезную уязвимость военной промышленности США

Особенности острой фазы украинского кризиса, которые связаны с огромным расходом артиллерийских и других боеприпасов, выявили серьезную уязвимость военной промышленности США. Об этом сообщили аналитики издания Financial Times.
Боевые действия на Украине характеризуются высокой интенсивностью и наземными боями в духе Первой мировой войны, но с применением оружия XXI века. Однако беспилотники и искусственный интеллект только дополняют артиллерийские удары и движения колонн бронированной техники. К оперативному восполнению запасов конвенционального вооружения американский ОПК оказался не готов, это были вынуждены признать и в Пентагоне, сообщили обозреватели Financial Times.
Ранее RT привел заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что на Западе начинают понимать значение провокационной политики США в контексте всех драматических событий на Украине.