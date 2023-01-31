В Архангельской области на пенсионерку напала волчица

Опасный инцидент с нападением волчицы на жительницу поселка Фоминский произошел в Архангельской области.
Как стало известно, пожилая жительница поселка в Вилегодском округе чуть не стала жертвой волчицы прямо во дворе собственного частного дома. Хищник повалил пенсионерку на землю и несколько раз укусил, сообщает koryazhma-poisk.ru.
Соседи успели отогнать волчицу, а местные охотники после непродолжительного преследования застрелили ее. Прибывшие медики зафиксировали у пострадавшей укусы шеи и сильные гематомы.