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В Архангельской области на пенсионерку напала волчица

Происшествия
В Архангельской области на пенсионерку напала волчица

Опасный инцидент с нападением волчицы на жительницу поселка Фоминский произошел в Архангельской области.

Как стало известно, пожилая жительница поселка в Вилегодском округе чуть не стала жертвой волчицы прямо во дворе собственного частного дома. Хищник повалил пенсионерку на землю и несколько раз укусил, сообщает koryazhma-poisk.ru.

Соседи успели отогнать волчицу, а местные охотники после непродолжительного преследования застрелили ее. Прибывшие медики зафиксировали у пострадавшей укусы шеи и сильные гематомы.
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