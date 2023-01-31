Появились подробности госпитализации Игоря Николаева

Народного артиста России Игоря Николаева забрала скорая с подозрением на инфаркт. Появились подробности госпитализации известного композитора.
Сейчас Николаев находится в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии имени академика Е. И. Чазова. Докторам удалось купировать приступ, сообщает источник ФАН.
Скорая увезла Николаева в больницу в Красногорске полтора дня назад. Артист пожаловался на грудные боли. Оттуда его перевели в ведущий кардиоцентр страны.
Недавно в больницу попал и Николай Дроздов. Ведущий программы «В мире животных» сломал несколько ребер при падении, но сейчас проходит реабилитацию и его жизни ничего не угрожает.