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Появились подробности госпитализации Игоря Николаева

Общество
Появились подробности госпитализации Игоря Николаева

Народного артиста России Игоря Николаева забрала скорая с подозрением на инфаркт. Появились подробности госпитализации известного композитора.

Сейчас Николаев находится в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии имени академика Е. И. Чазова. Докторам удалось купировать приступ, сообщает источник ФАН.

Скорая увезла Николаева в больницу в Красногорске полтора дня назад. Артист пожаловался на грудные боли. Оттуда его перевели в ведущий кардиоцентр страны.

Недавно в больницу попал и Николай Дроздов. Ведущий программы «В мире животных» сломал несколько ребер при падении, но сейчас проходит реабилитацию и его жизни ничего не угрожает.
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