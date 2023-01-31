Более 9000 ошибочно мобилизованных россиян вернулись домой

Генеральный прокурор России Игорь Краснов доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с мобилизованными по ошибке гражданами.
Более 9000 человек, ошибочно призванных на службу в рамках частичной мобилизации, вернулись домой. Речь идет и о тех граждан, кого не должны были мобилизовать по состоянию здоровья, уточнил Игорь Краснов.
Частичная мобилизация заставила пересмотреть вопросы организации воинского учета, а также формирования баз данных. Выявлены некоторые трудности. Однако их решением уже занимаются ответственные органы, заверил Краснов.