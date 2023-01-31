Захарова раскритиковала отношение США к свободе слова после слива документации Twitter

Например, сотрудники ФБР были возмущены из-за отсутствия в Twitter свидетельств якобы имевшего место зарубежного влияния через аккаунты, контролируемые извне. Расследователи считали, что платформа не справляется с поиском «вражеской пропаганды». При этом в качестве доказательства существования такого влияния были представлены статьи местных СМИ.