Захарова раскритиковала отношение США к свободе слова после слива документации Twitter

Новый владелец Twitter Илон Маск поэтапно слил документацию, подтверждающую грубейшее вмешательство почти всего госаппарата США в модерацию контента соцсети. Своим мнением на этот счет поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Например, сотрудники ФБР были возмущены из-за отсутствия в Twitter свидетельств якобы имевшего место зарубежного влияния через аккаунты, контролируемые извне. Расследователи считали, что платформа не справляется с поиском «вражеской пропаганды». При этом в качестве доказательства существования такого влияния были представлены статьи местных СМИ.
«Торжество свободы слова по-американски», — подчеркнула Захарова.
Ранее к Илону Маску обратился глава управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Он призвал предпринимателя рассказать об использовании Twitter для вмешательств во внутренние дела стран, чтобы показать миру гибридные методы неоколониализма.