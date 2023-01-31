Медведев: недружественным странам не хватает мужества признать провал «адских» санкций

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что «адские» санкции Запада против России с треском провалились.
Несмотря на все ограничения, абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров удалось заменить отечественными или азиатскими производителями. Кроме того, успешно работает параллельный импорт.
В результате этого, пишет Медведев, разделенная Европа теряет деньги, а США зарабатывают на ее унижении. И признать провальный итог антироссийских рестрикций у Запада не хватает мужества, добавил он.
В ответ на нарушение имущественного права зампред СБ РФ предлагает использовать западную интеллектуальную собственность, включая кинематограф и компьютерный софт, без лицензии.